Велика Британія додатково виділить мільярд фунтів на підтримку України. Про це домовилися на першому засіданні у форматі "стратегічного діалогу". Зустріч відбулася в Лондоні за участі міністрів закордонних справ та представників урядів.

Британські гроші спрямують на українські проєкти у сферах інфраструктури, охорони здоров'я та "чистої" енергетики. Окрім того, Лондон і Київ домовилися започаткувати так званий "комерційний діалог", що має допомогти покращити бізнес-клімат і торгівельну співпрацю. Звісно, не оминули увагою й питання російської воєнної агресії.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: