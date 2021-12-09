Велика Британія додатково виділить мільярд фунтів Україні [ Редактировать ]
Велика Британія додатково виділить мільярд фунтів на підтримку України. Про це домовилися на першому засіданні у форматі "стратегічного діалогу". Зустріч відбулася в Лондоні за участі міністрів закордонних справ та представників урядів.
Британські гроші спрямують на українські проєкти у сферах інфраструктури, охорони здоров'я та "чистої" енергетики. Окрім того, Лондон і Київ домовилися започаткувати так званий "комерційний діалог", що має допомогти покращити бізнес-клімат і торгівельну співпрацю. Звісно, не оминули увагою й питання російської воєнної агресії.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше - Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росї неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії, друге - Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати і Британія з одного боку і Європейський Союз з другого. І третє - це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей, тобто це конкретні речі, які роблять Україну сильнішою.
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