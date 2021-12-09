Офіцер КДБ Білорусі наказав посадити літак із Романом Протасевичем [ Редактировать ]
Наказ посадити літак авіакомпанії Ryanair із Романом Протасевичем у Мінську дав офіцер КДБ Білорусі. "Нью-Йорк Таймс" сьогодні оприлюднила інформацію, отриману від європейських спецслужб.
Видання твердить, що влітку цього року в Польщу, разом із родиною втік колишній диспетчер мінського аеропорту. Перебуваючи в безпеці, він розкрив інформацію, що в момент посадки рейсу в диспетчеській перебував офіцер білоруського КДБ.
Диспетчер додав - саме за наказом силовика він був змушений повідомити литовському пілоту, що на борту лайнера начебто вибухівка, і що з міркувань безпеки літак треба посадити в Мінську.
Нагадаю, тоді білоруські силовики зняли з рейсу та заарештували журналіста-дисидента Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
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