Наказ посадити літак авіакомпанії Ryanair із Романом Протасевичем у Мінську дав офіцер КДБ Білорусі. "Нью-Йорк Таймс" сьогодні оприлюднила інформацію, отриману від європейських спецслужб.

Видання твердить, що влітку цього року в Польщу, разом із родиною втік колишній диспетчер мінського аеропорту. Перебуваючи в безпеці, він розкрив інформацію, що в момент посадки рейсу в диспетчеській перебував офіцер білоруського КДБ.

Диспетчер додав - саме за наказом силовика він був змушений повідомити литовському пілоту, що на борту лайнера начебто вибухівка, і що з міркувань безпеки літак треба посадити в Мінську.

Нагадаю, тоді білоруські силовики зняли з рейсу та заарештували журналіста-дисидента Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.