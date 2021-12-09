Велику Британії та Ірландію охопив шторм, є жертви [ Редактировать ]
Шторм "Барра" охопив Велику Британію та Ірландію. Одна людина загинула - літня жінка впала з мосту, її знесло в річку. Вздовж узбережжя Ірландії утворювалися великі хвилі.
Подекуди вітер досягав швидкості 130 кілометрів на годину. Унаслідок негоди близько 49 тисяч будинків залишилися без електроенергії. На півночі Англії та в Південній Шотландії випав сніг.
Там скасували деякі залізничні рейси, перекрили прибережні автошляхи.
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