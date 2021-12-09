Шторм "Барра" охопив Велику Британію та Ірландію. Одна людина загинула - літня жінка впала з мосту, її знесло в річку. Вздовж узбережжя Ірландії утворювалися великі хвилі.

Подекуди вітер досягав швидкості 130 кілометрів на годину. Унаслідок негоди близько 49 тисяч будинків залишилися без електроенергії. На півночі Англії та в Південній Шотландії випав сніг.

Там скасували деякі залізничні рейси, перекрили прибережні автошляхи.