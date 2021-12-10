США та країни Бухарестської дев'ятки обговорили Україну [ Редактировать ]
США та країни Бухарестської дев'ятки обговорили Україну. Під час телефонної розмови, Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб владнати ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону - шляхом "стримування, оборони та діалогу". Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та країни Балтії.
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США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах.
Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Сьомого грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.