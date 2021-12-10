Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму. Документ вимагає від Росії негайно вивести війська з півострова і припинити окупацію території України. А також наголошує на неприпустимості призову жителів Криму до російських збройних сил, засуджує мілітаризацію української автономної республіки та блокування окремих районів Чорного й Азовського морів, а також Керченської протоки. Такий документ ухвалюють щороку з 2018-го. Але нині його доповнили, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу. Вже традиційно документ не підтримали Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Іран та ще низка країн.