Минулої доби на сході поранено двох армійців. Один - у важкому стані. Інший боєць у задовільному - повідомили у штабі ООС. За добу було шість порушень режиму тиші, три - із застосуванням забороненої зброї. В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети 120 калібру. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські позиції біля Шумів, Новомихайлівки та Причепилівки. Армійці відкривали вогонь у відповідь.

Що кажуть військові про нинішню ситуацію на передовій? Дивіться в матеріалі нашого кореспондента Руслана Смєщука.

Справа там хатки, а потім пространство метрів 10. І вони як починають лупить, так тут свистить добряче.

Це селище Зайцеве, біля Горлівки. Окопи та укріплення розтинають його навпіл. Одна частина підконтрольна Україні, інша - тимчасово окупована. І звідти час від часу "прилітає" смертоносне залізяччя.

Позивний "Ожина", військовослужбовець Збройних сил України:

Чуть шо, если нас починають душить, нам поступає команда дати відповідь. То по нам починає литіти РПГ, СПГ. - Це гранати реактивні? До речі ми коли йшли сюди чули вибухи, це вони? - Ні, то міномети важкі, 120.

Чутно і невеликі калібри - ворог обстрілює сусідні позиції.

Позивний "Фаза", військовослужбовець Збройних сил України:

Недавно літав їх квадрик... - Що це за вибух? - Це РПГ десь вийшло. Виход. - Буде вибух? - Ну да, возможно вже десь був.

О, чуєте? Ніби черга. Це великокаліберний кулемет ДШК. Там трохи далі долбежка йде постійно, бо там дистанції короткі. Там вони нас бачать нормально.

Українські армійці розповідають: ось на такі поодинокі простріли вони зазвичай не реагують. А коли вже стріляють - то прицільно, по ворожих вогневих точках.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони прострілюють, щоб ми дали відповідь, вони подивилися звідки - потім наступного разу туди стріляли. Щоб ми раскрили свої позиції. Коли ми бачимо, що можемо вести ефективний бій, то даємо відсіч. А коли воно просто пролітає - нема сенсу себе видавати.

Тобто все в межах позиційної війни. І у вкрай непростих умовах. Другий тиждень поспіль тут вирує негода.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ходити по цім окопам треба дуже обережно, адже рідка багнюка - склизька і легко можна впасти. Але в деяких випадках, як от тут - вона навіть допомагає українським воякам.

У деяких місцях армійські окопи впритул наближені до ворожих укріплень. Тож багнюка є додатковою перепоною для супротивника.

Позивний "Ожина", військовослужбовець Збройних сил України:

Тут є місце, де вони можуть пролізти 50 метрів від себе бачив. Тіп виліз із біноклем. Його вели. І наш вслід із біноклем. І вони один на одного дивилися. І він такий, пацани - 50 метрів! Норм вони лазять.

Тож нашим захисникам доводиться постійно бути в стані підвищеної готовності та напруженості. Утім, саме так українські бійці тримають оборону на Сході.