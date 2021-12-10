Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалось разблокирование Нормандского формата. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы украинского государства.

Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей.

В среду, 15 декабря, президент Франции должен прибыть в Украину для переговоров с Владимиром Зеленским с целью поддержать усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.