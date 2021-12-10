Илон Маск распродает акции Tesla [ Редактировать ]
Источник: Tesla
Глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla на сумму $963 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Американский миллиардер "скинул" акции, чтобы для покрытия налоговых расходов по сделкам. Маск начал сокращать свою долю в Tesla в ноябре. За последние 5 недель он продал акции на $11,8 млрд. Примерно $5 млрд из этой суммы пошли на уплату налогов, еще $4,4 млрд - в карманы Маска.
По данным Forbes, Маска оценивается в $151 млрд. Он занимает вторую строчку в рейтинге миллиардеров после основателя Amazon Джеффа Безоса.
В декабре прошлого года Forbes сообщал, что Илон Маск владеет 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в компании в качестве обеспечения по личным займам. Поэтому при оценке его пакета акций применяется дисконт 25%.
Также Маск владеет 48% акций в компании SpaceX, которая оценивается в $46 млрд. Forbes применяет к его доле дисконт 10%.
Ранее сообщалось, что американской космической компании SpaceX может грозить банкротство, если инженерам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship. Об этом якобы предупреждал основатель SpaceX Илон Маск в письме руководителям компании.
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