Американской космической компании SpaceX может грозить банкротство в том случае, если инженерам не удастся ускорить производство двигателей Raptor, предназначенных для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо основателя SpaceX Илона Маска руководителям компании.

Кризис производства двигателей Raptor сейчас значительно тяжелее, чем казалось несколько недель назад. Если нам не удастся выйти на график запуска по меньшей мере одного корабля Starship каждые два года, то нам действительно может угрожать банкротство.

Миллиардер охарактеризовал ситуацию с темпами производства ракетных двигателей в компании как "катастрофическую".

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На прошлой неделе из SpaceX уволился вице-президент по силовым установкам Уилл Хелтсли и вице-президент по полетам и запускам Ли Розен. Возглавил процесс разработки и производства двигателя Джейкоб Маккензи.

В июле 2021 года SpaceX успешно испытала 67-метровую ракету Super Heavy Booster 3 с тремя двигателями Raptor. В декабре 2020 года прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке из-за отказа двигателя Raptor.

В ближайшее время компания Илона Маска намерена провести еще одну наземную проверку ракеты Super Heavy Booster 3, но уже с девятью двигателями Raptor. Для полноценного запуска Starship планируется использовать ускоритель Booster 4, на который будет установлено более 30 двигателей.

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Илон Маск ранее сообщал, что испытательные полеты Starship начнутся через 2-3 года. В SpaceX утверждают, что с помощью корабля Starship путешествие из любой точки планеты в другую займет не более часа. Строительство и испытание прототипов корабля ведется на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика.

Напомним, что в апреле 2021 года SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну.