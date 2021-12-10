Под Львовом муж убил беременную жену на глазах у дочери и перерезал себе горло (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области утром в пятницу, 10 декабря, произошло жуткое убийство. Мужчина зарезал свою 31-летнюю беременную жену на глазах у дочери, а потом пытался покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Около 7:50 в полицию поступило сообщение о семейном конфликте, который произошел между супругами в одном из сел Самборского района. По словам заявителя, во время конфликта могла пострадать женщина.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили труп 31-летней беременной местной жительницы. Рядом находился ее 40-летний муж с раной шеи. Его экстренно госпитализировали.
Свидетелем жуткой сцены стала 10-летняя девочка - дочь пары. Она рассказала, что во время ссоры папа несколько раз ударил маму ножом, после чего пытался перерезать себе горло. Испуганная девочка побежала к бабушке с дедушкой, которым рассказала, что происходит дома. Они, в свою очередь, вызвали полицейских.
Местные жители пишут в соцсетях, что поножовщина произошла в селе Чайковичи. В семье подрастают две девочки, которые учатся в 5-м и 8-м классе. Старшая во время трагедии была у бабушки.
Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ранее "Подробности" писали о жутком случае в Днепре, где мужчина убил 20-летнюю возлюбленную.
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