Полицейские Вышгородского района спасли жизнь пожилому мужчине, три дня пролежавшему на полу.

"9 декабря около 19:30 в полицию поступило сообщение от жительницы села Новые Петровцы о том, что ее родственник давно не выходит на связь. Женщина просила выяснить все ли хорошо", - говорится в сообщении патрульной полиции Киевской области.

По указанному адресу прибыли сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции.

Полицейские осмотрели территорию домовладения и стали звать хозяина, однако дверь никто не открыл. Правоохранители, светя фонарем через окно, в одной из комнат на полу увидели мужчину, который не мог встать.

Открыв окно, полицейские попали в дом, они немедленно положили мужчину на кровать и напоили водой.

По предварительным данным, 77-летний мужчина пролежал на полу три дня. Мужчине, перенесшему несколько инсультов, стало плохо и он не мог самостоятельно встать. На помощь к нему никто не пришел, поскольку пожилой мужчина живет сам.

"Для оказания квалифицированной помощи полицейские вызвали медиков. О ситуации сообщили племяннице. Благодаря вовремя оказанной помощи удалось спасти жизнь человеку, ведь рядом с ним не было ни воды, ни еды", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, что с 1 января зарплата врачей в Украине будет составлять минимум 20 тыс. грн. Такое обещание с трибуны Верховной Рады сделал президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.