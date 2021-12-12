Податкова амністія, яку оголосив президент України Володимир Зеленський, провалилася попри активну рекламу з боку держави. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічна експертка Тетяна Острікова.

Влада сподівалася, що українці легалізують активів щонайменше на 20 мільярдів доларів. Утім загальна сума амністованих з 1 вересня активів склала 250 мільйонів гривень і бюджет від цього отримав лише 10 мільйонів. Для порівняння в 2016-2018 роках Аргентина з населенням 45 мільйонів легалізувала активів на 117 мільярдів доларів.

Тетяна Острікова вважає, що українці не поспішають декларувати свої статки з низки причин. Насамперед, тому що податкова амністія не є анонімною, тож експерти застерігають не виключено, що інформація може опинитися в руках зловмисників.

Люди не довіряють владі. Ця влада дає обіцянки, що не будуть притягати до відповідальності, однак прийде наступне і це відмінить. Викликає сумнівність конфіденційність збереження інформації. Наприклад людина декларує, що має заощадження, а потім до неї злочинці прийдуть. Немає довіри до банківської системи. Там є така процедура, що ти маєш заощадження принести в банк, а той - провести фінансовий моніторинг. При цьому йому загрожує штраф до десяти мільйонів гривень. Через це банки не зацікавлені запроваджувати інструменти для податкової амністії.

Економічний експерт дала свій "рецепт" успішної податкові амністії:

Податкові амністії успішні, коли, по-перше усувається причина, через що люди не сплачують податки. В нашому разі це велика ставка на доходи фізичних осіб і велике навантаження на фонд оплати праці. А по-друге вводяться такі заходи контролю, коли унеможливлюється ухиляння від сплати податків.

Нагадаємо, подати декларацію - українці зможуть до 1 вересня 2022 року. Сплатити при цьому доведеться: 2,5% від заощаджень в облігаціях, 5% - від валютних цінностей у банках, активів та майна в Україні, та 9% від активів за кордоном.

Скористатися добровільним декларуванням не зможуть лише ті, хто з 2005 року працював на державних посадах. Діятиме податкова амністія один рік. Весь цей час у декларацію можна вносити зміни.