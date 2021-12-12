З Нового року українців чекатимуть одразу кілька податкових ноу-хау [ Редактировать ]
У новий рік - із новими податками. Українців чекатимуть одразу кілька податкових ноу-хау. Нумо розбиратися: кому доведеться платити більше? А хто може розраховувати на фінансову амністію?
Отже, якщо закон 56-00 підпише президент, уже з наступного року фермерам доведеться ще сильніше затягти паски. Ті, в кого є більш як пів гектара землі, платитимуть мінімальний земельний збір. Обкладуть податком і селян, які продають городину. Якщо виторг перевищує шість із половиною тисяч на місяць - п'яту частину доведеться віддати державі.
Натомість тим, хто досі ухилявся від сплати податків, приховував майно і доходи - пощастило. Так звану податкову амністію продовжили до першого вересня. Щоправда, це не поширюється на високопосадовців та депутатів, які були при владі останні 12 років.
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