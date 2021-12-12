Цей тиждень можна назвати тижнем міжнародного телефонного права. Перший дзвінок на весь світ пролунав у вівторок у резиденції Путіна - на відеозв'язок вийшов Джо Байден.

Дві години американський президент розтлумачував російському, чому не варто переходити у наступ на Україну. Наступні кілька днів бесіди з Байденом вели в кабінетах європейських лідерів. На Банковій дзвінок із Білого дому почули в четвер увечері. Та попри дводенне очікування, Володимир Зеленський розмовою залишився задоволеним.

Насамперед, бо Вашингтон продемонстрував активну залученість в українське питання. Чимало говорили про Україну і партнери США - екстрені слухання провели й в Бундестазі, і в британському парламенті. Які меседжі ми почули - Ірина Іванова проаналізувала.

Ця розмова нагодилася у дуже слушний час. По суті, це було виконання домовленості побачитися за пів року - від саміту в Женеві. Джо Байден і Володимир Путін уперше зустрілися віч-на-віч як президенти. Тоді Україна теж була у центрі уваги, і теж - на нашому східному кордоні - брязкало зброєю російське військо. Але ще жодного разу - з 2014 року - Вашингтон так відверто не озвучував загрозу.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Ми бачимо чіткі ознаки намірів впливати на Україну ззовні та зсередини. Також у нас є докази, що Росія планує агресію проти України.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Нам дуже важливо чітко донести Росії, що це стане помилкою, і її наслідки будуть серйозними.

Вільямс Бернс, директор ЦРУ:

Путін розміщує військових на позиціях, звідки можна якнайшвидше вдатися до агресії.

Відносини між Штатами й Росією загострилися критично. Москва категорично відкинула намір вторгнення в Україну і звинуватила Київ у ескалації. Тож, як порозумітися за таких обставин?

Ірина Іванова, кореспондентка:

Розмова відбувалася віртуально, на закритій захищеній лінії. Тобто жодних прямих трансляцій чи спільних пресконференцій не було. Путін вийшов на зв'язок зі своєї резиденції в Сочі, Байден - із Вашингтона. Говорили - майже дві години. Поки весь світ чекав - результатів.

Інтерес до бесіди підігрівали численні витоки в медіа: Сполучені Штати погрожують Росії санкціями. Можуть від'єднати від системи "СВІФТ" і обмежити конвертацію рубля, уже не кажучи про санкції проти енергетичних компаній та олігархів. В офіційних заявах такої конкретики нема. Але є посилання.

Джо Байден, президент США:

На зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним. У формулюваннях слів не добирав. Розмова була ввічлива, але конкретна. Якщо він вторгнеться в Україну, наслідки будуть дуже серйозними, він досі таких не бачив. Йдеться про економіку. Путін відповів, що зрозумів.

Стає помітним: США налаштовані рішуче. Зброєю - обрали санкції, аж до припинення роботи другого "Північного потоку".

Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США з політичних питань:

Ще в липні США та Німеччина заявляли, російська агресія щодо України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять.

Росія має знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. А ще - повернутися до переговорів.

У Москві ж оприлюднюють власне тлумачення діалогу. Путін - звинувачує Київ у демонтажі Мінських домовленостей, а НАТО - у створенні загрози.

Володимир Путін, президент Росії:

Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует безусловно размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия.

Проте Америка непохитна - Україна має право сама обирати шлях. І навіть більше, НАТО посилить свою присутність на східному фланзі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Цікаво, що в риториці Білого дому почали використовувати військові терміни "фланг" і "фронт" на позначення кордонів блоку. Раніше вживали більш обережні - цивільні означення. А в заявах такого високого рівня кожне слово - має значення.

Ось воно, східне крило НАТО. Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва, а далі безпосередні сусіди України: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, за ними - Болгарія і Туреччина.

Бундестаг провів екстрені слухання про ситуацію на українських кордонах. А МЗС Франції та Німеччини заявили, що слід якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми хочемо тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету.

Термінове обговорення українського питання провели й в британському парламенті. Там створять окрему групу, яка допомагатиме Києву доєднатися до НАТО. Заручитися підтримкою до Лондона прибув Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України:

Усе, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше - Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для неї, друге - Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати та Британія з одного боку і Європейський Союз з другого. І третє - це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей.

Відбулася у Британії й зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки", які домовилися виступити єдиним фронтом проти російської агресії, щоправда, не військовим. НАТО не має права розміщувати свої сили в країні, яка не є членом Альянсу.

Джо Байден, президент США:

У нас є моральний та юридичний обов'язок перед нашими союзниками у НАТО, якщо на них нападуть. Це священний обов'язок, але він не поширюється на Україну. Звісно, все залежатиме також від того, що захочуть інші держави НАТО. Але питання про одностороннє застосування сили проти вторгнення Росії в Україну - не розглядаємо.

А що ж Київ? Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському через два дні після розмови із Путіним. Спілкувалися - півтори години. Головна мета - цілковита підтримка Штатів.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту - врегулюванні війни на сході нашої держави.

Байден запевнив, що не говорив із Путіним про жоден компроміс щодо України. Бо напередодні в американських медіа з'явилися чутки ніби Штати запропонують Києву надати певну автономію для непідконтрольних нині районів Донбасу.

Нед Прайс, речник Білого дому:

Аж ніяк. Жодних угод не було, жодних поступок. Це питання навіть не порушували.

Зеленський та Байден пообіцяли найближчим часом знову зустрітися. А вже пізніше український президент заявив, що не відкидає і прямих перемов із Путіним. А ще завдяки Штатам може з'явитися новий переговорний майданчик. Щоб наші східні кордони не перетворилися на східний фланг.