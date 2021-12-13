В Будапешті відбувся забіг оголених Сант [ Редактировать ]
Напівоголений забіг Санта Клаусів відбувся в угорській столиці. Понад 40 атлетів у різдвяних купальниках бігли мальовничими вулицями Будапешта.
Це багаторічна традиція, мета якої - зібрати кошти для дитячої благодійної організації. Торік захід скасували на тлі пандемії. Цього ж разу - учасникам дозволили зібратися.
Вони вітали містян і туристів, а також позували для фото. А також зробили кілька зупинок на обігрів - температура ледве перевищувала 5 градусів за Цельсієм.
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