Це багаторічна традиція, мета якої - зібрати кошти для дитячої благодійної організації.

Напівоголений забіг Санта Клаусів відбувся в угорській столиці. Понад 40 атлетів у різдвяних купальниках бігли мальовничими вулицями Будапешта.

Це багаторічна традиція, мета якої - зібрати кошти для дитячої благодійної організації. Торік захід скасували на тлі пандемії. Цього ж разу - учасникам дозволили зібратися.

Вони вітали містян і туристів, а також позували для фото. А також зробили кілька зупинок на обігрів - температура ледве перевищувала 5 градусів за Цельсієм.