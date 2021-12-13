Україна не покладається на саму лише міжнародну дипломатію. І продовжує посилювати боєздатність свого війська. Оборонний бюджет наступного року - найбільший за весь час Незалежності країни. А науковці та інженери постійно працюють над унікальними розробками. Що це за нові технології - розкаже Ігор Левенок.

Ось він - український аналог знаменитого "Байрактара". Ударний безпілотник "Сокіл-300". Розробка державного конструкторського бюро "Луч". Ладен вражати цілі високоточними керованими ракетами.

Олег Коростельов, генеральний директор ДП "ДержККБ "Луч"":

Мы предлагаем ракеты вертолетные, которые разработаны, и впринципе могут применяться и серийно производиться. Они лучше чем бомбы, которые стоят на "Байрактаре".

Український "Сокіл" - швидший, потужніший і може піднімати удвічі більшу вагу, ніж "Байрактар". Дальність ураження ракетами - до десяти кілометрів.

А це - ще одна унікальна українська розробка. Безпілотний авіаційний комплекс "Спектатор". Літак-розвідник.

Малопомітний з чудовою аеродинамікою, захищений від систем радіоелектронної боротьби. Здатен підніматися на три і заглиблюватися до п'ятдесяти кілометрів у ворожий тил.

Апарат із суперсучасними камерами і сенсорами. Передає якісне відео і вдень, і вночі. Може коректувати вогонь артилерії.

Олег Присяжнюк, директор науково-технічного центру ВАТ "Меридіан" ім. Корольова:

Ви не бачите як за лісом іде танкова колона, або бронетранспортери. Він летить і теж їх не бачить, або вони стоять замасковані і гріють двигуни. Він пролетів, визначив, де вони стоять і координати передав.

Силові підрозділи України вже отримали близько шістдесяти Спектаторів різних модифікацій.

Зброя, на яку українська армія і флот покладають великі надії.

Ігор Левенок, кореспондент:

Комплекс крилатих ракет "Нептун". Застосовується як система берегової оборони. Торік цю розробку Державного конструкторського бюро "Луч" взяло на озброєння українське військо. І вдосконалення ракетного комплексу продовжується. Окрім серійного виробництва цю зброю навчать працювати з повітря, води та знищувати не тільки кораблі, а і наземні цілі.

Комплекс, оснащений ракетами, максимальна дальність яких майже 300 кілометрів. Анатомія боєголовки і носія не мають аналогів. Ракета легко розшукує ціль на морі.

Ганна Маляр, заступник міністра оборони України:

В цьому році Міністерством оборони і Збройними силами України передбачено ряд заходів по реалізації ракетної програми, якою, зокрема, передбачається комплектування другого дивізіону ракетного комплексу "Нептун".

Тож Україна має значні можливості, щоби створювати зброю протидії. Посилювати армію і стримувати ворога.