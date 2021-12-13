В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую.

Какие области сегодня находятся в "красной" зоне

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская.

Ранее мы писали о том, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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