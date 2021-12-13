"Еще две области готовы покинуть "красную" зону" - Ляшко [ Редактировать ]
В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны. Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.
Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую.
Какие области сегодня находятся в "красной" зоне
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская.
Ранее мы писали о том, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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