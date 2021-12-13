В Украине разбушевалась непогода: сотни домов остались без света [ Редактировать ]
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В ночь на понедельник, 13 декабря, на западе Украины из-за ухудшения погодных условий были обесточены почти две сотни населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГОСЧС.
По состоянию на 7 часов утра в результате усложнения погодных условий (дождь и мокрый снег) и срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач остаются обесточенными 187 населенных пунктов в пяти областях:
- Львовская – 102;
- Прикарпатье – 61;
- Закарпатье – 10;
- Буковина – 10;
- Житомирская – 4.
Для возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, говорится в сообщении.
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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