В ночь на понедельник, 13 декабря, на западе Украины из-за ухудшения погодных условий были обесточены почти две сотни населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГОСЧС.

По состоянию на 7 часов утра в результате усложнения погодных условий (дождь и мокрый снег) и срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач остаются обесточенными 187 населенных пунктов в пяти областях:

Львовская – 102;

Прикарпатье – 61;

Закарпатье – 10;

Буковина – 10;

Житомирская – 4.

Для возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, говорится в сообщении.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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