Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента контрразведки СБУ.
"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте президентского указа.
Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.
Александр Руснак - генерал-майор СБУ. Начальником департамента контрразведки спецслужбы он был назначен 11 сентября 2019 года.
Ранее Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда.
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