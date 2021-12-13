Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу [ Редактировать ]
В понедельник, 13 декабря, беларусский и государственный деятель Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, назвав условие. Об этом сообщает "БелТА".
Ранее Евросоюз ввел санкции против Белоруси. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.
Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой.
Читайте также, в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. В рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация.
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