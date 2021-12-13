Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума о Донбассе. У президента РФ Владимира Путина отреагировали и назвали это внутренним вопросом Украины.

Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого на референдум вопроса.

"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - сказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, в одном из интервью украинский президент допустил проведение референдума по Донбассу.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум, - ред.) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

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