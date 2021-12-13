"Вероятно, вы не раз встречали высказывания "семья Суркисов рушит национализацию ПриватБанка" или "любые успехи Суркисов в судах угрожают национализации банка". Подобные мнения бытуют в обществе и порою накрывают нас с головой. Однако это чистейшей воды вранье и манипуляции. Семья Суркисов и, в частности, Игорь Суркис были обычными вкладчиками "ПриватБанка" и никакого другого отношения к банковскому учреждению не имели и не имеют».

Об этом говорится в комментарии адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева, которое есть в распоряжении "Подробностей".

По мнению адвоката, подобные манипуляции направлены на отвлечение внимания от конкретных преступлений со стороны должностных лиц "ПриватБанка".

"Тактика тут понятна. Чтобы скрыть собственные просчеты и нарушения, начинается поток отборного вранья и манипуляций. Хотя нужно отдать должное, у сотрудников ПриватБанка довольно неплохо получается "дергать за ниточки" общественного мнения", – разъясняет он.

По словам Алексеева, в этом случае необходимо обращать внимание на конкретные факты, а не слепо верить заявлениям отдельных сотрудников финансового учреждения.

"Смотрите сами, как только приближается очередной суд с участием семьи Суркисов либо их компаний, мы постоянно слышим один и тот же тезис – "есть угроза национализации ПриватБанка". Вот только удивительно, что Суркисы выиграли не один суд у ПриватБанка, однако это не повлекло отмену национализации "ПриватБанка", – добавляет адвокат.

"Стоит напомнить, что футбольный клуб "Динамо Киев" выиграл во всех судебных инстанциях в Украине вплоть до Конституционного суда и доказал, что клуб никак не связан с "ПриватБанком". Аналогичный путь прошел коммерческий банк А-Банк, который также добился отмены решений, которые признавали его связанным с "ПриватБанком". И после всех решений "в пользу Суркисов" вообще ничего не случилось с "ПриватБанком", который как был, так и остается в собственности государства", – резюмирует Алексеев.