Аматор чи професіонал - не важливо. Тенісний турнір "Кінг Кап" цього року вже вчетверте прийняв усіх охочих. До Києва приїхали понад 80 учасників. Умови змагання - незвичні. На одному корті боролися за перемогу і міжнародні майстри, і любителі. Зі спортсменами поспілкувався Кирило Воронко.

Турнір KYNG CUP - один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбуваються у форматі "Про-Ам", тобто в кожній команді - професіонал і аматор, а грають двоє проти двох.

Владислав Клименко, організатор тенісного турніру KYNG CUP:

Большое количество профессионалов собрано в одном турнире. Обычно они по разным турнирам разъезжаются, а здесь такое количество. Это здорово для зрителя, я рад, что мы собрали 42 пары. Это максимальное количество, на сегодняшний день, для нас.

Професіонали не можуть грати в одній парі, за умовами - тільки змішані команди. Утім, зацікавлені в чемпіонатах і аматори, і зірки тенісу.

Денис Молчанов, учасник турніру, професіонал:

Больше как способ провести время. Здесь в общем-то все люди, которые имеют отношение к теннису. Все друг друга знают - такая большая семья теннисная.

Ілля Білобородько, учасник турніру, професіонал:

Ты играешь первым номером плюс - это парный формат. Тут ты играешь много у сетки. То есть это хорошо и для одиночного разряда и для парного, потому что ты практикуешь свою игру слета, свою подачу.

Костянтин - підприємець, тенісом захоплюється близько 20 років. Для нього цей спорт вже просто потреба в житті. Навіть здобув нагороду - найкращий гравець-любитель турніру.

Костянтин Невесенко, учасник турніру, любитель:

Эта награда на самом деле для меня важнее, чем даже первое место. Это зависимость. Человек, который заходит в эту историю, очень тяжело отсюда выйти. Вот такая жизнь. То есть как бы эмоциональные качели, которые дают серьезный толчок и мотивацию, наверное, просто для жизни.

У змаганні вже навіть з'явилися свої фаворити. Андрій та його партнер вигравали неодноразово.

Андрій Байдіков, переможець турніру:

Сегодня почти все игры были полуторачасовыми, пришлось физически не просто, но старались держаться до конца. Тем более с партнером уже играем с перерывом, наверное уже лет пять или шесть.

Призовий фонд чемпіонату - 300 тисяч гривень. Усього 12 призових місць. Тож гроші розділили між переможцями. Наступного року організатори планують провести ще чотири турніри, один з них - в новому форматі.

Владислав Клименко, організатор тенісного турніру KYNG CUP: