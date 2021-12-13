Тенісний турнір KYNG CUP відбувся у форматі "Про-Ам" [ Редактировать ]
Аматор чи професіонал - не важливо. Тенісний турнір "Кінг Кап" цього року вже вчетверте прийняв усіх охочих. До Києва приїхали понад 80 учасників. Умови змагання - незвичні. На одному корті боролися за перемогу і міжнародні майстри, і любителі. Зі спортсменами поспілкувався Кирило Воронко.
Турнір KYNG CUP - один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбуваються у форматі "Про-Ам", тобто в кожній команді - професіонал і аматор, а грають двоє проти двох.
Владислав Клименко, організатор тенісного турніру KYNG CUP:
Большое количество профессионалов собрано в одном турнире. Обычно они по разным турнирам разъезжаются, а здесь такое количество. Это здорово для зрителя, я рад, что мы собрали 42 пары. Это максимальное количество, на сегодняшний день, для нас.
Професіонали не можуть грати в одній парі, за умовами - тільки змішані команди. Утім, зацікавлені в чемпіонатах і аматори, і зірки тенісу.
Денис Молчанов, учасник турніру, професіонал:
Больше как способ провести время. Здесь в общем-то все люди, которые имеют отношение к теннису. Все друг друга знают - такая большая семья теннисная.
Ілля Білобородько, учасник турніру, професіонал:
Ты играешь первым номером плюс - это парный формат. Тут ты играешь много у сетки. То есть это хорошо и для одиночного разряда и для парного, потому что ты практикуешь свою игру слета, свою подачу.
Костянтин - підприємець, тенісом захоплюється близько 20 років. Для нього цей спорт вже просто потреба в житті. Навіть здобув нагороду - найкращий гравець-любитель турніру.
Костянтин Невесенко, учасник турніру, любитель:
Эта награда на самом деле для меня важнее, чем даже первое место. Это зависимость. Человек, который заходит в эту историю, очень тяжело отсюда выйти. Вот такая жизнь. То есть как бы эмоциональные качели, которые дают серьезный толчок и мотивацию, наверное, просто для жизни.
У змаганні вже навіть з'явилися свої фаворити. Андрій та його партнер вигравали неодноразово.
Андрій Байдіков, переможець турніру:
Сегодня почти все игры были полуторачасовыми, пришлось физически не просто, но старались держаться до конца. Тем более с партнером уже играем с перерывом, наверное уже лет пять или шесть.
Призовий фонд чемпіонату - 300 тисяч гривень. Усього 12 призових місць. Тож гроші розділили між переможцями. Наступного року організатори планують провести ще чотири турніри, один з них - в новому форматі.
Владислав Клименко, організатор тенісного турніру KYNG CUP:
Открою секрет, один из которых будет формата битва регионов так называемых. Когда город будет выставлять свою команду. Пока ещё не знаем в каком количестве участников, игроков может быть 4 - 5 и они уже между собой будут искать победителя кто сильнейший.
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Турнір KYNG CUP - один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбуваються у форматі Про-Ам, тобто в кожній команді - професіонал і аматор, а грають двоє проти двох.
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