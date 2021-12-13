Во Львове произошел взрыв в жилом доме. Три человека были госпитализированы с ожогами. Информация о взрыве в трехэтажном доме Львова поступила в ГСЧС в 17:35.

К месту событий были привлечены 20 спасателей и 4 единицы техники.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ в квартире на втором этаже с последующим возгоранием.

Уже в 17:55 - огонь локализовали, а в 18:22 - ликвидировали.

Всех троих пострадавших госпитализировали с ожогами средних степеней тяжести.

Читайте также, в столице Афганистана Кабуле произошло 2 взрыва. В результате детонации есть погибший, Причиной взрыва в Дашти-Барче стал заминированный автомобиль, врезультате теракта погиб по меньшей мере один человек, еще 6 получили ранения различной тяжести.

Кроме того, в Афганистане произошел взрыв на территории мечети в результате которого есть погибшие. В результате теракта погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили ранения различной тяжести, очевидцы событий утверждают, что жертв может быть намного больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.