В четверг, 2 декабря, на Донбассе, в девятиэтажном доме города Покровск произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В результате инцидента пострадал один человек.

В 11:51 в микрорайоне Южный города Покровск в квартире на девятом этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Разрушений несущих конструкций нет. В результате происшествия травмирован человек.

О причине взрыва спасатели пока не сообщают. К ликвидации последствий от ГСЧС привлечено 11 человек и 4 единицы техники.

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