В "Дия" не загружаются услуги: что произошло [ Редактировать ]
В приложении "Дия" произошел сбой. У пользователей не загружаются услуги.
Сейчас проблемы в основном наблюдаются у пользователей iOS. Однако также есть проблемы и у пользователей Android.
В "Дии" пока не комментируют сбой.
Отметим, что утром были проблемы с сертификатами, но в "Дия" говорят, что это со стороны Электронной системы здравоохранения был сбой и его уже исправили.
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