В приложении "Дия" произошел сбой. У пользователей не загружаются услуги.

Сейчас проблемы в основном наблюдаются у пользователей iOS. Однако также есть проблемы и у пользователей Android.

В "Дии" пока не комментируют сбой.

Отметим, что утром были проблемы с сертификатами, но в "Дия" говорят, что это со стороны Электронной системы здравоохранения был сбой и его уже исправили.

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