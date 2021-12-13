Про заохочувальну тисячу. Відсьогодні всі, хто має два щеплення проти ковіду - може претендувати на віртуальні гроші. "Дія" у тестовому режимі почала опрацьовувати запити від вакцинованих. А наша Карина Вакарєва підготувала докладну наочну інструкцію для тих, хто хоче взяти участь у програмі.

Олександр удруге щепився проти ковіду. У пункт вакцинації його привела історія колеги.

Стимулювала й обіцяна тисяча від президента. Про неї хлопець почув у соцмережах. І хоч зелений сертифікат у "Дію" ще не підтягнувся - на що витратить гроші - уже знає.

Олександр, щепився другою дозою проти Covid-19:

Я читав перелік, який запропонований державою. Мені дуже сподобався пункт про кінотеатри, адже я люблю ходити зі своєю дівчиною в кіно і думаю витратити ці гроші саме туди.

У тестовому режимі проєкт "заохочувальної тисячі" мав запрацювати вже від сьогодні. Однак реальні гроші вакцинованим українцям нараховуватимуть пізніше - з 19-го - через додаток "Дія". Для того, щоб отримати їх потрібно: мати 18 років, бути громадянином України, мати два щеплення проти коронавірусу, завантажити додаток "Дія" на телефон, згенерувати електронний Ковід-сертифікат у цьому застосунку... Та отримати спеціальну картку "Є-підтримка" в одному з банків-партнерів. Такі картки будуть безплатними, жодної комісії за їх використання не зніматимуть.

Далі шлях до вакцинальної тисячі - простий. Завантажте додаток "Дія" та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є зелений Ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ "Послуги", знайдіть напис "Є-підтримка". Виберіть для виплати карту "Є-підтримка". Натисніть "Отримати допомогу". Вашу заяву надіслано. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки.

Ми спробували піти цим шляхом. І надіслати заявку на отримання коштів. Щоправда, цього зробити не вдалося - система перезавантажена. Очевидно, кількість охочих отримати вакцинну тисячу - б`є усі рекорди. У самій "Дії" збій наразі не коментують. Але соцмережі переповнені скаргами на роботу додатку.

"Ковідні" гроші не даватимуть готівкою. Їх можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, виставковий центр, книжки, або ж купити за них залізничні чи авіаквитки для подорожей Україною. В Офісі Президента пояснюють: таке рішення допоможе підтримати бізнес, який найбільше зазнав збитків у карантинний період. А для людей похилого віку - придумають альтернативний варіант.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми розуміємо, що смартфони та "Дія", на жаль, є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім.

Від моменту запиту на отримання грошей - виділяють чотири місяці на те, щоб їх витратити. Якщо не встигли - гроші повернуться державі, а рахунок закриється.