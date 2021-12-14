74-річний британець підняв й утримував на голові димар! На своєму подвір'ї, в костюмі Санта-Клауса, силач Джон Еванс спершу надягнув спеціальну шапку, поставив на неї чавунний димохід і, зберігаючи рівновагу, прогулявся з ним подвір'ям.

Схожих досягнень у британця вже 99. Джон Еванс сподівається, що до свого 75-річчя встигне реалізувати ювілейне соте досягнення. Навіть попри купу проблем зі здоров'ям.

Джон Еванс, британський силач: