Пингвинов засыпало по самую голову: в Антарктиде выпало рекордное количество снега (фото) [ Редактировать ]
В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что возле украинской станции "Академик Вернадский" зафиксирована рекордная высота снежного покрова - 2,62 метра.
Как сообщили украинские полярники на Facebook-странице, снег полностью засыпал гнезда пингвинов в низовьях.
На опубликованных фото видно, что из птичьих гнезд выглядывают только головы.
Однако полярники просят не переживать из-за судьбы пингвинов, приспособленных к жизни в таких условиях.
"Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом трубы в снегу", - написали они на странице в соцсети.
Украинские ученые отметили, что снегопады в Антарктиде начались с начала здешнего лета (в Южном полушарии это время года начинается 1 декабря - ред.).
Снег идет практически непрерывно, его высота в 262 см, зафиксированная здесь на днях, стала рекордной за всю зимовку.
В то же время синоптики прогнозируют, что снегопады на белом континенте будут продолжаться.
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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