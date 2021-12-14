В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что возле украинской станции "Академик Вернадский" зафиксирована рекордная высота снежного покрова - 2,62 метра.

Как сообщили украинские полярники на Facebook-странице, снег полностью засыпал гнезда пингвинов в низовьях.

На опубликованных фото видно, что из птичьих гнезд выглядывают только головы.

Однако полярники просят не переживать из-за судьбы пингвинов, приспособленных к жизни в таких условиях.

"Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом трубы в снегу", - написали они на странице в соцсети.

Украинские ученые отметили, что снегопады в Антарктиде начались с начала здешнего лета (в Южном полушарии это время года начинается 1 декабря - ред.).

Снег идет практически непрерывно, его высота в 262 см, зафиксированная здесь на днях, стала рекордной за всю зимовку.

В то же время синоптики прогнозируют, что снегопады на белом континенте будут продолжаться.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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