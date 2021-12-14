Во вторник, 14 декабря в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Политики поднимут вопрос изменения в Налоговый кодекс и еще ряд законопроектов. Об этом свидетельствует повестка дня Рады.

Народные депутаты намерены также завершить рассмотрение проектов постановлений, которые предлагают отменить принятие закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Так, заседание начнется с рассмотрения постановлений об отмене решения Верховной Рады от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта.

Кроме этого парламентарии рассмотрят законопроекты:

внесение изменений в ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирование отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 (4220);

о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (4409);

об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях (6359);

внесение изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно совершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы (5465);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оказания медицинской помощи (6306);

о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности (5864);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (4668);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана (5694).

Ранее Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

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Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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