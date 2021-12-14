Заседание Верховной Рады: что рассмотрят депутаты 14 декабря [ Редактировать ]
Во вторник, 14 декабря в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Политики поднимут вопрос изменения в Налоговый кодекс и еще ряд законопроектов. Об этом свидетельствует повестка дня Рады.
Народные депутаты намерены также завершить рассмотрение проектов постановлений, которые предлагают отменить принятие закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Так, заседание начнется с рассмотрения постановлений об отмене решения Верховной Рады от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта.
Кроме этого парламентарии рассмотрят законопроекты:
- внесение изменений в ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (5630);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирование отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 (4220);
- о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (4409);
- об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях (6359);
- внесение изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно совершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы (5465);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оказания медицинской помощи (6306);
- о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности (5864);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (4668);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана (5694).
Ранее Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.
Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.
Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволили замминистра внутренних дел
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год
В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом
Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года
За два с половиной года при Президенте Владимире Зеленском Украина скатилась на самое дно европейских и мировых рейтингов