На Сході країни зранку одне порушення режиму тиші. Поблизу Новолуганського противник обстріляв наших оборонців з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Напередодні незаконні збройні формування двічі атакували українські позиції - біля Попасної та Катеринівки. Щоб змусити противника припинити провокації, бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

Репортаж зі Світлодарської дуги - від Ігоря Левенка.

Зливи куль та опади з мін і снарядів. Таке трапляється тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Ще вчора в окопах багнюки було по коліна.

Ігор Левенок, кореспондент:

Погода на Донбасі наразі тішить бійців. Чому? А досить глянути під ноги. Багнюку, яка солдатам заважала пересуватися в окопах нині скував морозець…

Утім, за таких умов - і ризиків для військовиків з'являється більше.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Погода сейчас такая, что затрудняет передвижение на местности. Грязь. И это довольно сложно даже для той же ДРГ. Подмерзло только сегодня и поэтому мы готовы к любому развитию ситуации.

Неспокійна передова на Світлодарській дузі. Ворог періодично тривожить українські позиції вогнем. Бувають кулеметні черги, не рідко прилітають гранати. Армійці до того вже звикли.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Частіше вночі, більше в темну пору доби, коли темніє, вони починають прострілювати з різних ділянок.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

До них заїхали якісь снайпера і вони стараються просто виманити, щоб ми давали ответку, щоб висікти звідки.

На такі провокації армійці не реагують. Більшість - вояки бувалі. Харків'янин Михайло до війни працював торговим менеджером. На Донбасі - із дві тисячі чотирнадцятого. Він, як і усі бійці, відстежує новини. Знає, що на кордонах скупчилася ворожа армада. Каже, супротивника не слід недооцінювати, але й панікувати не варто.

Мы всегда готовы вступить в защиту своей страны. И в более активной фазе, здесь это морально никак не влияет. Ми, как говориться, с девизом, ни шагу назад. - У хлопців настрій позитивний, ніхто не падає духом. - Это каждый метр будет усеян трупами росийских солдат.

Армійці переконані - Україна переможе. І чужинців зі своєї землі вони спровадять. Такий момент обов'язково настане.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України: