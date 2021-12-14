На Миколаївщині вже другий рік не можуть відремонтувати школу

Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків. І проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася й віддала частину своїх класів малечі.