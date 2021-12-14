У Києві презентували дитячу книгу "Світ без обмежень" [ Редактировать ]
Світ без меж. У Києві презентували книжку про подолання бар'єрів і толерантне ставлення до людської унікальності. Вона розрахована на школярів молодших класів. Їм розповідають історії дітей з інвалідністю. Це видання - частина проєкту першої леді країни Олени Зеленської - "Без бар'єрів". 20 тисяч примірників уже розійшлися по школах України.
Олена Зеленська, перша леді України:
Ця книжка про розмаїття, про рівність, про те, як це усвідомити і як це приймати. Чому потрібні пандуси, чому правильно казати людині в кріслі, колісному, що вона ходить, а не їздить і чому краще казати людина з інвалідністю, а не інвалід. Тому це ще й провідник до толерантної мови й толерантного спілкування - без ярликів, без стереотипів.
Анастасія Степула, авторка книжки "Світ без обмежень":
Ця книга має на меті сформувати поняття нової норми. Варіативність станів людей і в тому числі інвалідність - ось це є норма. Саме з цього роз'яснення і починається книга від переходу зі світу і до людей, і саме цього розуміння. Ось це - свідомість, оце світосприйняття і є початком руйнування меж і кордонів в стосунках між людьми.
по теме
Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків. І проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася й віддала частину своїх класів малечі.
У столиці відбувся Всеукраїнський форум "Саміт Діти" за підтримки ЮНІСЕФ. Захід урочисто відкрила перша леді - Олена Зеленська.
Школа вже другий рік поспіль чекає на ремонт. Проблема, не в грошах - твердять місцеві жителі. А в чому ж тоді - відповідь на це питання намагалася знайти Марина Михайловська.
Передноворічний час - це "жнива" для різного роду аферистів. Найпоширеніша схема - розмістити в інтернеті фейкове оголошення, приміром, про збір грошей хворій дитині.
Волонтери розповідають: людей, які опинилися у скруті, в Івано-Франківську чимало. Саме для них і відкрили соціальну крамницю. Одяг, їжу, ліки, засоби гігієни сюди передають небайдужі.