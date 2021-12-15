Жодного дня тиші на Сході країни. За минулу добу на фронті - три порушення режиму припинення вогню. Під Авдіївкою ворог застосував гранатомети. Під обстріл потрапила наша знімальна група. Подробиці - в Ігоря Левенка.

Холодно і вогко, а пейзажі довкола виразніші за фільми про апокаліпсис. Авдіївська так звана "промка". Скрізь суцільні руїни. Місце, де восьмий рік не вщухають бої.

Всюди, скрізь куди не кинь оком, куди не глянь, всюди ось такі осколки та гільзи. А ось такі речі краще не чіпати й головне на них не наступити. Я не знаю, скільки має минути років, аби ця мертва територія оживилася.

Армійці застерігають: це - не декорації для кіно. Тут дублів не буде.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Стріляють у все, що рухається, от вони побачили рух і можуть прострелити. Було таке, що в більш-менш тиловій зоні ми там заготівлею дров займаємося. Почули роботу бензопили та обстріляли.

Зараз на вогневих позиціях стоять наші десантники. І справ у них вистачає. Нині відносно тихо, а щойно смеркнеться, бійці мобілізуються.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, тобто якийсь незрозумілий вогонь, мабуть, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували.

У супротивника - це вже як за правило, саме коли темно і спостерігачі не працюють. Цілковитої тиші не було жодної доби. Не рідко армійці чують, як на протилежному боці відбуваються гулянки.

Якби не росіяни, то вони б давно вже розбіглися там. Спилися й порозбігалися.

Інформацію про те, що ворог із півночі може поперти, десантники сприймають скептично.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Тільки втрати будуть у двадцятикратному розмірі. Це не буде вигідно для них. - Ви впевнені? - На сто відсотків!

Переможний марш може бути тільки на Донбас-Арене. Наш!

І хлопці впевнені - це неодмінно станеться... А поки що війна триває.

Ігор Левенок, кореспондент:

(Бах) Ну, от. Авдіївська промзона - місце, де тиша буває вельми оманливою і до того - треба бути готовим. Тут скрізь-скрізь, бачите, немає жодного живого місця. І от зараз ми йшли, було все тихо, спокійно, аж раптом ворог починає обстрілювати.