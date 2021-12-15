До Москви прибула помічниця держсекретаря США [ Редактировать ]
У Вашингтоні вважають добрим знаком дипломатичну взаємодію щодо України. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією і європейськими партнерами. Однак чітко вказують Кремлю на наслідки - у разі погіршення ситуації. За словами Псакі, напередодні до Москви прибула помічниця держсекретаря Карен Донфрід. Зокрема має з'ясувати, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань в рамках "мінських угод". Тим часом у Капітолії закликають повернути до оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2". Тиждень тому проєкт закону вже підтримала Палата представників. А нині очікується голосування у Сенаті. Республіканець Тед Круз пропонує додати положення про санкції, інакше його політсила й далі блокуватиме призначення американських послів у низці країн.
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Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією, європейськими партнерами.
Під час телефонної розмови, Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб владнати ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону - шляхом "стримування, оборони та діалогу".
США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах.
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.