У Вашингтоні вважають добрим знаком дипломатичну взаємодію щодо України. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією і європейськими партнерами. Однак чітко вказують Кремлю на наслідки - у разі погіршення ситуації. За словами Псакі, напередодні до Москви прибула помічниця держсекретаря Карен Донфрід. Зокрема має з'ясувати, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань в рамках "мінських угод". Тим часом у Капітолії закликають повернути до оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2". Тиждень тому проєкт закону вже підтримала Палата представників. А нині очікується голосування у Сенаті. Республіканець Тед Круз пропонує додати положення про санкції, інакше його політсила й далі блокуватиме призначення американських послів у низці країн.