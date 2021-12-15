Українські прикордонники можуть використовувати зброю та техніку [ Редактировать ]
Зброю та бойову техніку тепер можуть використовувати українські прикордонники. Сьогодні набув чинності відповідний закон. Його Верховна Рада ухвалила 18 листопада через мігрантську кризу на білорусько-польському кордоні. Зміни дозволяють охоронцям рубежів застосовувати силу, кайданки, спецзасоби - на кшталт, газових балончиків чи пристроїв світлозвукової дії. А ще вогнепальну зброю - у разі загострення ситуації на кордоні.
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