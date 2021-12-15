Міхеїл Саакашвілі може стати інвалідом - лікарі [ Редактировать ]
Міхеїл Саакашвілі може стати інвалідом. Таке заявив лікар-невролог медичного центру "Емпатія" - Отар Тоїдзе. За його словами, третій президент Грузії страждає на енцефалопатію Верніке. Якщо виникне загострення - це може закінчитися інвалідністю. Медичний центр "Емпатія" звернувся до кількох іноземних клінік щодо лікування політика. Проти громадянина України - Міхеїла Саакашвілі у Грузії відкрито кілька кримінальних проваджень. Своє затримання експрезидент вважає незаконним, а звинувачення - сфабрикованими.
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