Тайфун "Рай" сягнув узбережжя Філіппін. Приніс по собі рясні зливи та буревії. Швидкість поривів вітру сягає 165 кілометрів на годину. З прибережних районів уже виїхали 45 тисяч місцевих жителів. Евакуйовані й туристи. Летовища, які опинилися в епіцентрі стихії - скасували кілька десятків рейсів. Щороку острівна країна потерпає від близько 20 ураганів, які знищують оселі та інфраструктуру в і без того збіднілих районах.