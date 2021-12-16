Тайфун "Рай" сягнув узбережжя Філіппін [ Редактировать ]
Тайфун "Рай" сягнув узбережжя Філіппін. Приніс по собі рясні зливи та буревії. Швидкість поривів вітру сягає 165 кілометрів на годину. З прибережних районів уже виїхали 45 тисяч місцевих жителів. Евакуйовані й туристи. Летовища, які опинилися в епіцентрі стихії - скасували кілька десятків рейсів. Щороку острівна країна потерпає від близько 20 ураганів, які знищують оселі та інфраструктуру в і без того збіднілих районах.
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