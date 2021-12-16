Арабська каліграфія увійшла до переліку спадщини ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Арабська каліграфія увійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Прохання надати рукописанню цей статус просили 16 мусульманських країн на чолі з Саудівською Аравією. В організації ООН з питань освіти, науки й культури підтримали визнання краснопису. І додали: арабська каліграфія поєднує у собі гармонію, витонченість і красу.
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