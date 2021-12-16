На фронті знову неспокійно. Вчора вдень, поблизу Первомайського та Пісків, ворог вів вогонь з мінометів 82 калібру та протитанкових гранатометів. А в районі Луганського - застосував великокаліберні кулемети. Вночі найманці активізувалися ще більше. І загальна кількість обстрілів за добу зросла до дев'яти. П'ять із них - з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами. Вогнем у відповідь - українські захисники вгамували противника. І вже одну ворожу атаку зафіксовано сьогодні зранку - поблизу Новолуганського.