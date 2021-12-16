Сполучені Штати докладають чимало зусиль, щоб вгамувати агресію росіян дипломатією. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії - Карен Донфрід напередодні у Москві говорила з тамтешніми чиновниками про скупчення російських військ біля кордонів України. А тепер розмовлятиме з союзниками по НАТО щодо пошуку дипломатичного рішення. Окрім того, напередодні відбулися телефонні переговори радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана з радником президента Росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Салліван підкреслив: Сполучені Штати надають перевагу цивілізованому вирішенню безпекових та стратегічних проблем.