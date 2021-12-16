Карен Донфрід розмовлятиме з союзниками по НАТО щодо України [ Редактировать ]
Сполучені Штати докладають чимало зусиль, щоб вгамувати агресію росіян дипломатією. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії - Карен Донфрід напередодні у Москві говорила з тамтешніми чиновниками про скупчення російських військ біля кордонів України. А тепер розмовлятиме з союзниками по НАТО щодо пошуку дипломатичного рішення. Окрім того, напередодні відбулися телефонні переговори радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана з радником президента Росії із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Салліван підкреслив: Сполучені Штати надають перевагу цивілізованому вирішенню безпекових та стратегічних проблем.
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Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії - Карен Донфрід. Напередодні у Москві говорила з тамтешніми чиновниками про скупчення російських військ біля кордонів України.
На цьому наголосив Володимир Зеленський, який нині перебуває у Брюсселі й братиме участь у саміті "Східного партнерства". Там президент уже переговорив із канцлером Німеччини та лідером Франції.
Має з'ясувати, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань в рамках "мінських угод". Тим часом у Капітолії закликають повернути до оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".
Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією, європейськими партнерами.
Під час телефонної розмови, Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб владнати ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону - шляхом "стримування, оборони та діалогу".