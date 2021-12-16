В январе 2022 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в январе 2022 года

1 января - память Ильи Муромца Киево-Печерского

2 января - праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца

4 января - великомученицы Анастасии Узорешительницы

6 января - Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник)

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

9 января - апостола первoмученика и архидиакона Стефана

14 января - Обрезание Господне

17 января - Собор 70 апостолов

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

19 января - Святое Богоявление, Крещение Господне

20 января - Собор Иоанна Предтечи

25 января - Татьянин день

27 января - Равноапостольной Нины

31 января - память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских

Церковные посты в январе 2022 года

Многодневные

28 ноября - 6 января - Рождественский пост

Однодневные

18 января - Крещенский сочельник

Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу)

7 - 18 января - Святки

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