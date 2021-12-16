Календарь православных праздников на январь-2022 [ Редактировать ]
В январе 2022 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные церковные праздники в январе 2022 года
- 1 января - память Ильи Муромца Киево-Печерского
- 2 января - праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца
- 4 января - великомученицы Анастасии Узорешительницы
- 6 января - Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник)
- 7 января - Рождество Христово
- 8 января - Собор Пресвятой Богородицы
- 9 января - апостола первoмученика и архидиакона Стефана
- 14 января - Обрезание Господне
- 17 января - Собор 70 апостолов
- 18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
- 19 января - Святое Богоявление, Крещение Господне
- 20 января - Собор Иоанна Предтечи
- 25 января - Татьянин день
- 27 января - Равноапостольной Нины
- 31 января - память святителей Афанасия и Кирилла, преподобных Кирилла и Марии Радонежских
Церковные посты в январе 2022 года
Многодневные
28 ноября - 6 января - Рождественский пост
Однодневные
18 января - Крещенский сочельник
Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу)
7 - 18 января - Святки
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