Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил рекорд 2021 года. Такое ранее не удавалось никому. Об этом сообщает портал Tennis.com.

Таким образом, спортсмен закончил год, находясь на шестом месте мирового рейтинга. Он не покидает топ-10 по итогам года на протяжении 17 лет подряд. Известно, что предыдущее достижение принадлежало Джимми Конорсу, который оканчивал год в первой десятке АТР 16 раз: с 1973 по 1988 годы.

Отмечается, что перед Рафаэлем Надалем стоит новая цель - побить рекорд АТР по суммарному нахождению в топ-10 по итогам года. По этому показателю испанец уступает только швейцарцу Роджеру Федереру.

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Кроме того, на соревнованиях Duval County Challenge в Джексонвилле (США) 17-летний американский легкоатлет Эррион Найтон побил мировой рекорд в возрастной категории до 18 лет (U18) на дистанции 200 метров, принадлежавший легендарному Усейну Болту.

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