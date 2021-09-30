Форвард английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд в Лиге чемпионов УЕФА, проведя в турнире 178 игру. Об этом сообщает новостное агенство Marca.

Таким образом, звездный футболист обошел по аналогичному достижению экс-голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса. Рекорд был установлен во время поединка с "Вильяреалом", который "красные дьяволы" обошли со счетом 2:1.

Отмечается, что из рекордных 178 матчей 54 Роналду провел именно в составе "красных дьяволов". Также португалец является рекордсменом по количеству забитых в Лиге чемпионов голов - 135.

Читайте также, форвард французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе поставил новый рекорд, который ранее принадлежал его шведскому коллеге Златану Ибрагимовичу. В этом сезоне форвард выходил на поле в футболке парижан 8 раз.

Кроме того, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов, забитых за национальную команду. Голы стали для 36-летнего португальца 110-м и 111-м за национальную сборную, что позволило ему побить мировой рекорд.

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