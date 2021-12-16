Помощница Арахамии потеряла сознание в Верховной Раде (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 16 декабря, в Верховной Раде Украины помощница на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Алена Зель потеряла сознание. Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал PavlovskyNews.
Изначально девушка сидела с уставшим видом, а потом упала на пол без сознания.
К ней сразу же подошел глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и предложил напоить ее чаем с сахаром.
В скором времени Зель пришла в сознание и пошла в медицинский пункт парламента.
Напомним, мы писали о том, как в Верховной Раде Украины произошло ЧП. Так, на голову народного депутата Александры Устиновой ("Голос") прямо в здании парламента упал дверной засов.
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