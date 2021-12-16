В Києві оновлять парк громадського транспорту [ Редактировать ]
Уже з нового року в столиці оновлять парк громадського транспорту. Застарілі маршрутки замінять три десятки великих автобусів. Вони хоч і вживані, проте без дефектів, кажуть у КМДА. Усередині є відеоспостереження, датчики підрахунку пасажирів, кондиціонер та підігрів. А ще - всі умови для людей з інвалідністю. Нові автобуси возитимуть пасажирів за трьома маршрутами. У Міській адміністрації планують взагалі відмовитися від малогабаритних бусів.
Костянтин Усов, заступник голови КМДА:
Ми бажаємо за 2022 рік всі 1470 маршруток, які їздять в місті Києві поміняти, як першу стадію нашої реформи на автобуси щонайменше такого класу. Ще раз закликаємо на наступний конкурс, який буде проведено напевно в січні. Всіх перевізників з усієї України - приїжджайте сюди. Працювати з нами, давати сюди найкращий транспорт.
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