Вбивство Джона Кеннеді: розсекречено матеріали справи [ Редактировать ]
Розсекречено матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді. Управління архівів США опублікувало майже півтори тисячі сторінок закритих раніше документів. Це записки і слідчі звіти, а також документи ЦРУ, еФБР, Держдепу й Пентагону.
Джона Кеннеді застрелили в Далласі 22-го листопада 63-го року. Досі є думка, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд. Але суду над ним не було. Бо й сам Освальд загинув через два дні після арешту. Ця справа оповита таємничістю і дає добре підґрунтя для конспірологічних теорій.
Тож нові матеріали зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб - радянських чи американських. До яких Освальд не мав жодного стосунку.
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