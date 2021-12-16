На Черкащині п'ятимісячна дитина захлинулася слиною уві сні [ Редактировать ]
Захлинулася слиною уві сні. На Черкащині скандал через смерть п'ятимісячної дитини в місті Кам'янка. Мати в цей час була вдома, але тіло побачила лише зранку. Бабуся немовляти й сусіди стверджують, що жінка пиячила. Поліція відкрила провадження за статтею "умисне вбивство", але згодом змінила кваліфікацію на "нещасний випадок".
Тож кримінальна відповідальність матері не загрожує. Окрім загиблого немовляти, у неї ще троє дітей. Найстаршу доньку кілька років тому соцслужби з родини забрали. Інші діти залишаються з мамою, адже претензій до її поведінки інспектори поки що не мають.
Лідія, бабуся загиблого немовля:
Я обращалась, кажу , перевірте - де вона получає гроші, де вона і що …але ніхто на мене не реагував. Думають, що баба стара, больна.
Тетяна Коваленка, в.о. директора Центру надання соціальних послуг Кам'янського МВК:
Жодного разу ми не заставали маму в нетверезому стані. У будинку було тепло, запас продуктів був - мама завжди йшла на контакт, не було такого, щоб мама порушувала наші рекомендації.
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