До спадщини ЮНЕСКО увійшла арабська каліграфія та кримськотатарський орнамент [ Редактировать ]
Кримськотатарський орнамент Орнек внесли до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Рішення про це ухвалили на засіданні Міжурядової комісії в Парижі.
Орнек - це традиційний візерунок у художньому мистецтві кримських татар, яким оздоблювали різноманітні предмети побуту й культу. Також до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО увійшла арабська каліграфія. Прохання надати їх цей статус просили 16 мусульманських країн на чолі із Саудівською Аравією.
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Рішення про це ухвалили на засіданні Міжурядової комісії в Парижі.
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Прохання надати рукописанню цей статус просили 16 мусульманських країн на чолі з Саудівською Аравією.
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