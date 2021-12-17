Так вважають у компанії, що керує мережею столичного громадського транспорту

Веселий квиток. Заспокоїтися й не нервувати через наближення різдвяних і новорічних свят - своїм пасажирам пропонує мережа громадського транспорту Берліна. Для них випустили спеціальний "заспокійливий квиток" - з додаванням конопляної олії.

Після використання за призначенням квиток можна… з'їсти. Тетяна Логунова розкаже, як це працює.

Робота, звіти, діти, затори, пошук подарунків і, ялинка, яку треба купити і якось довезти додому. Напередодні Різдва та Нового року - берлінці та берлінки - живуть у суцільному стресі. Принаймні, так вважають у компанії, що керує мережею столичного громадського транспорту.

Стрес! Інколи допомогти може тільки одне!

Щоб пасажири не нервувалися - для них випустили спеціальні передсвяткові квитки. З додаванням кількох крапель конопляної олії. Ця речовина не є наркотичною й абсолютно не шкодить здоров'ю. Але діє заспокійливо.

Ось він, конопляний квиток. Не тільки довезе Вас додому, а ще й заспокоїть.

Цей рекламний ролик - не жарт. Такі квитки тепер і справді можна придбати в Берліні. Коштує один - майже дев'ять євро. Чинний - протягом доби. 24 години дозволяє кататися містом, а потім його можна… з'їсти. Так-так, він виготовлений із їстівного паперу, просякнутого конопляною олією.

Одразу після старту - ця акція стала однією з найобговорюваніших у Берліні. Чого, власне, і прагнув оператор столичного транспорту. Представники компанії, щоправда, просять - сприймати все з гумором.

Яннес Швенту, представник компанії-оператора громадського транспорту Берліна:

До цієї акції треба ставитися жартома. І не шукати там якоїсь позиції стосовно канабісу, ми її не займали. Ми хотіли сказати містянам: у такий стресовий передсвятковий період слід користуватися громадським транспортом. А потім придумали цей квиток із конопляною олією, яка не містить жодних активних інгредієнтів. Чому б і ні? Еге ж, акція вдалася.

А ще пасажирів просять не їсти квитки під час поїздок. Небажано і надкушувати.

Яннес Швенту, представник компанії-оператора громадського транспорту Берліна:

Якщо ви хочете користуватися транспортом, не їжте і не гризіть квиток. Якщо ви його надкусите - він буде недійсним.

Такі "заспокійливі"квитки продаватимуть недовго. Лише до кінця тижня. Тож незабаром жителям мегаполісу доведеться шукати інші способи зняти стрес і розслабитися.