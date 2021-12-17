Жодних усмішок, алкоголю та веселощів. Так сьогодні Північна Корея "святкує" 10 років, як Кім Чен Ин став новим вождем КНДР. А все тому, що сьогодні в країні ще й жалоба - через роковини смерті Кім Чен Іра, батька нинішнього правителя.

Як змінилася країна за цей час? Ірина Іванова розкаже найважливіші факти.

Пхеньян у жалобі. У місті приспущені прапори, сотні людей несуть квіти до пам'ятника Кім Чен Іру. 10 років тому попереднього правителя не стало. І щороку країна з цього приводу занурюється в десятиденну скорботу. Цього року її подовжили до 11 днів - з нагоди 10 роковин. Як пише британська преса з посиланням на свої джерела, корейцям заборонили вживати алкоголь, прилюдно сміятися, а сьогодні - ще й купувати продукти. За дотриманням правил стежить поліція.

Пам'ять свого батька на офіційній церемонії вшановує нинішній правитель КНДР - його син Кім Чен Ин. Йому було ледве за 30, коли він став до влади. Його вважали м'якотілим, пророкували швидке завершення кар'єри чи роль маріонетки в руках більш впливових родичів із політичної верхівки. Проте за 10 років він не лише втримав владу, а й створив довкола себе культ особи, як це робили його дід і батько.

Ха Джін Ву, перебіжчик із КНДР:

Кім наслідує свого дідуся, тому що багато людей сумують за минулим. Він намагається виглядати, як дід, і одягатися. І навіть так само втирає сльозу, коли виступає з промовою. Це косплей. Для сина природно наслідувати свого батька, а Кім Чен Ин намагається нагадувати діда - Кім Ір Сена.

При цьому Кім Чен Ин створює образ більш ліберального лідера. Регулярно виступає зі зверненнями до народу, вітається за руку з простими робітниками. Хоча нечисленні перебіжчики розповідають про голод, трудові табори, драконівські закони та систематичні порушення прав людини. Незмінним залишається курс на оборону. За 10 років правління Кім Чен Ина КНДР тричі випробовувала ядерну зброю та здійснила сотню пусків балістичних ракет. Що не могло не занепокоїти сусідню Південну Корею, Японію та США.

З Вашингтоном відносини критично загострилися 2017 року. Дійшло до взаємних погроз між країнами знищити одна одну. При владі у США тоді був запальний Дональд Трамп. Довелося активізувати дипломатію. Як наслідок - дві зустрічі лідерів, особисте листування і взаємна приязнь. Щоправда, без суттєвих зрушень у зменшенні ядерного потенціалу КНДР.

Нинішня адміністрація Білого дому заявила: саміт буде після денуклеаризації Північної Кореї. Тож навряд чи в найближчому майбутньому. Адже ядерна програма - пріоритет для молодого Кіма. Так само Пхеньян продемонстрував інтерес до потепління у відносинах з Південною Кореєю, країни навіть на Олімпіаді виступали під спільним прапором. Але ці символічні жести так і залишилися красивими декораціями без реальних дій до зближення.

Ян Му Джін, професор університету з дослідження КНДР:

Північна Корея має дві мети: посилити національний захист і поліпшити соціальні стандарти життя. Попри те, що певного прогресу вдалося досягти в нарощуванні ядерного та ракетного потенціалів, про зрушення в економіці говорити не випадає.

Жорсткі міжнародні санкції, пандемія Ковіду та неврожай загрожують Північній Кореї голодом. За даними розвідки Південної Кореї, через нестачу харчів населенню почали роздавати рис з армійських запасів. Ще у квітні Кім Чен Ин назвав ситуацію в країні найскладнішою в історії й закликав готуватися до нового "Тяжкого походу". Так у КНДР називають період економічної кризи та голоду в 1990-х, коли померли, за приблизними оцінками, три мільйони людей.